Tvingades spela på 'fel' position i Frölunda: ”En anledning till att jag flyttar”

Jacob Peterson gjorde succé i slutspelet när Frölunda vann SM-guld 2019. Under den gångna säsongen, hans första i SHL, fick han dock bristande istid och tvingades spela forward istället för center som är hans naturliga position.

Därför lämnade han Göteborg för spel i Färjestad.

– Det är klart att det var frustrerande, säger 20-åringen till hockeysverige.se.



När Färjestad skulle presentera sitt första nyförvärv inför säsongen 2020/21 var det forwardstalangen Jacob Peterson som hade blivit FBK:are.

Det har nu gått en månad sedan värvningen offentliggjordes och den 20-årige västgöten har nu gjort sig hemmastadd i Karlstad och sitt nya lag.

– Jag har fått ett jättebra första intryck. Allt känns jättebra med allt från anläggningarna till alla runtomkring. Alla har varit väldigt välkomnande och trevliga så det känns väldigt bra inledningsvis, säger Peterson till hockeysverige.se.

Han har varit med resten av Färjestadslaget under de senaste veckorna och de har även börjat köra igång med träningarna utomhus.

– Vi har kommit igång hyfsat med träningen och kör smågrupper. Det känns bra att komma igång med träningen och vara med grabbarna.

”BEHÖVDE ETT MILJÖOMBYTE”

Redan under säsongen avslöjades nyheten att Jacob Peterson skulle lämna Frölunda efter fyra år i klubbens organisation. Han gick då till en av de värsta rivalerna, Färjestad, och berättar att han tror sig ha bättre chans att utvecklas som spelare i Karlstad – speciellt då klubben har lyckats få fart på spelares karriärer tidigare.

– Jag kände att jag behövde ett miljöbyte. Det är bäst för min utveckling att flytta på mig och då kändes Färjestad bäst. Jag har hört väldigt mycket bra om Färjestad från alla håll så det kändes väldigt bra. Man har sett tidigare att många spelare som kommer hit och utvecklas väldigt mycket. Det är exakt det jag vill göra och jag tror även att jag ska kunna göra ett bra jobb här, säger Lidköpingssonen.

Jacob Peterson firar sitt första SHL-mål (i grundserien).Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



Den gångna säsongen med Frölunda var hans första som ordinarie i SHL, tidigare har han endast gjort några strömatcher här och var. Det blev fem mål och 16 poäng för Peterson, något som han är relativt nöjd med sett till hur hela säsongen var.

– Det gick lite upp och ner. Säsongen började sådär, jag var lite in och ut i laget ett tag. Sedan tycker jag att det blev bättre och jag växte in i det mer och mer. Det blev bättre så jag får säga att det gick helt okej sett till hela säsongen.

– Jag hade inga större förväntningar på första SHL-säsongen utan tog det mer dag för dag. Försökte göra mitt bästa och ville alltid spela så bra som möjligt.

PETAD I SÄSONGSINLEDNINGEN

När Frölunda vann SM-guld 2019 kom Jacob Peterson precis in i laget efter att ha varit utlånad till Björklöven tidigare under säsongen. Han kastades då in som en joker i slutspelet och överraskade alla genom att vara riktigt framträdande, speciellt i semifinalen och finalen, trots minimal speltid.

Förväntningarna utifrån sett var därför ganska höga på Peterson men i inledningen av säsongen var han både nerplockad som 13:e forward och petad helt och hållet.

– Det är klart att det var frustrerande men så är det i hockey. Man får förtjäna sin plats. Det var väldigt hög konkurrens i Frölunda. Det var bara att kämpa för att komma tillbaka in i laget igen.

Vad tar du med dig från rookiesäsongen?

– Jag tar med mig väldigt mycket från det. Man får rutin och vänjer sig vid den här nivån. Ju mer man spelar ju mer bekväm blir man i det. Det är bra att ha första säsongen i bakhuvudet nu innan man ska dra igång nästa.

I inledningen av säsongen i Frölunda var Peterson petad.Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



Ett annat störningsmoment för Peterson i Frölunda var hans roll på isen. Genom hela sin karriär har han fått spela center men under årets säsong fick han istället spela på en kant, som forward, då centerkonkurrensen var mördande med Joel Lundqvist, Nicklas Lasu, Johan Sundström och Simon Hjalmarsson som också spelade i mitten av banan.

UTVECKLINGEN PÅVERKADES NEGATIVT

Även om det var en ovanlig position så menar Jacob Peterson att det är positivt för honom att kunna spela både som forward och center.

– Det är bra att kunna spela båda, det ser jag bara som något positivt att kunna spela forward också men jag trivs ju bäst som center. Det är där jag vill spela helst. Sedan är det alltid bra att kunna spela på fler positioner så att man blir mer användbar, säger han och fortsätter:

– Jag lärde ju mig lite av att spela forward. Det är lite andra grejer att tänka på. Man lär ju sig någonting av det, även om det kanske inte alltid är jättestor skillnad.



Skulle du säga att din utveckling påverkades negativt av att du inte fick spela center, din naturliga position?

– Så blev det ju faktiskt på något sätt. Det är ju center jag vill spela och det är också en av anledningarna till att det blev en flytt till Färjestad. Sedan trivdes jag som forward också och kan spela det också.

Nu när han flyttar till Karlstad för spel i Färjestad är det sagt att Peterson ska spela center och få ut sin fulla potential i rollen där han trivs bäst.

– Det är tanken i alla fall. Jag vill vara en tvåvägscenter som man kan lita på defensivt men som även kan producera framåt. En center som vill ha mycket pucken och fördela pucken över banan.

– Jag ska kunna användas i både powerplay och boxplay. Man vill alltid spela så mycket och hjälpa laget i alla olika spelformer.

Varför tror du att du trivs så mycket bättre som center?

– Jag är van vid att köra center och jag har spelat där väldigt mycket genom hela karriären. Jag får ut mer av mina egenskaper som center.

”KOMMER KUNNA FÅ EN STÖRRE ROLL”

Jacob Peterson har inte satt upp några personliga mål inför nästa säsong än. Han är dock tydlig med att hans främst siktar på att utvecklas mycket och bidra till framgång för Färjestad.

– Jag vill väl utveckla det mesta egentligen. Kanske utveckla skottet lite mer vill jag göra. Annars är det allt möjligt för att jag ska bli en mer komplett spelare.

– Jag vill försöka hjälpa laget så mycket som möjligt och spela min bästa hockey. Samtidigt vill man att laget ska komma så långt det bara går också.

I Färjestad kommer Jacob Peterson att få en större roll och få bättre förutsättningar att utvecklas.Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



I Frölunda fick Peterson mestadels spela i fjärdekedjan och han snittade lite drygt tio minuter per match. När nästa säsong drar igång så är tanken att han ska ha mer ansvar i en kedja högre upp och lugga mer istid.

– Ja, det känns det som. Det känns som att jag kommer kunna få en större roll och jag kommer även kriga för att förtjäna en stor roll i laget.

”DALLAS TYCKER DET HÄR ÄR BRA FÖR MIG”

2017 draftades Jacob Peterson av Dallas Stars i draftens femte rundan. De har ett bra samarbete och NHL-klubben är också positiva till att 20-åringen nu byter till en klubb där hans främsta egenskaper kommer att nyttjas mer.

– Vi har bra kontakt. Vi pratar ganska ofta och vi bollar fram och tillbaka ganska mycket så det känns faktiskt väldigt bra.

– De tycker också att det här är något bra för mig och självklart backar de mig i mitt beslut.

Även om drömmen om NHL självklart finns där så menar Peterson att det fortfarande är något som ligger ganska långt bak i huvudet på honom.

– Det är dit man vill och varenda säsong är ett steg närmare dit bort.

– Jag tänker inte så mycket på det utan vi får se vad som händer. Nu kommer fokuset vara på Färjestad, avslutar han.

TV: De var SHL:s tre bästa nyförvärv 2019/20