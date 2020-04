Hjälpte Tre Kronor till VM-guld – nu blir han head coach

Det är efter fyra år som assisterande coach för Winnipeg Jets som Todd Woodcroft söker sig vidare i karriären. 47-åringen har nu bekräftats som ny huvudtränare för University of Vermonts collegelag i NCAA säsongen 2020/21.

Det är kanadensarens första jobb som huvudtränare.

Woodcroft har vid två tillfällen jobbat med Tre Kronor under Rikard Grönborgs ledning. Dels under World Cup i Toronto 2016, dels under VM i Köln samma säsong då han var med om att vinna guldet efter finalsegern mot Kanada på straffar.

Han har tidigare arbetat som bland annat scout – boendes i Sverige – för Los Angeles Kings samt hjälpt både Belarus och Kanada i VM-sammanhang. Med Kanada har han ett VM-guld från 2004 och med Los Angeles har han en Stanley Cup-seger 2012.

University of Vermont har haft flera svenskar vid sitt lärosäte genom åren. Inte minst bröderna Viktor och Sebastian Stålberg. Viktor Stålberg, som spelat för schweiziska Fribourg-Gottéron den här säsongen, representerade "Catamounts" mellan 2006 och 2009 varpå han gick vidare till en NHL-karriär. Lillebror Sebastian, tvåfaldig svensk mästare med Frölunda, gjorde tre säsonger på universitetet mellan 2009 och 2012.