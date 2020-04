RÖNNKVIST: HV71 – tidernas All-Star Team

”Klapp och klang” var detsamma som HV71 för mig under min uppväxt. Första gången jag var i Rosenlundshallen var vid en kvalmatch mot Mora. Just den hejaklacken ”Klapp och klang” är det jag minst bäst, men även Bo ”Bulla” Berggren. Ju längre matchen led desto rödare i ansikten och tuffare blev ”Bulla”.Det var den 24 maj 1971 som fusionen mellan Husqvarna IF och Vätterstad blev helt klar. I...