DOKUMENT: "Vilda Väsby" – så minns spelarna "tidernas skräll"

Väsby Hockey vann som bekant Hockeyettan-finalen den här säsongen. Men på grund av den nedstängda säsongen fick de ingen möjlighet att kvala uppåt. Vinsten i finalen mot Halmstad Hammers är emellertid inte den största bedriften i klubbens historia. Nej, den utspelade sig för drygt 30 år sedan.

Säsongen 1986/87 blev klubben "Vilda Väsby" med hela svenska folket när de tog sig upp i elitserien mot alla odds. Laget bestod till stor del av egna produkter blandat med AIK-juniorer som inte tagit sig in i Solnaklubbens A-trupp. Det var många kvallag som vittnade om mardrömmen att komma till Vilundahallen i Stockholms norra förorter för att möta Väsby IK.



Året i elitserien blev dock kortvarigt. Väsby tog bara tre poäng efter att ha spelat oavgjort mot Brynäs IF (1–1) och slagit Modo på hemmaplan med 6–3. Modo är således det enda lag som förlorat till Väsby i elitserien.



Vad hände med spelarna i laget efter elitserien och vad var deras starkaste minne från den säsongen och kvalet upp? Vi tog reda på det genom att söka upp samtliga spelarna. Flera av dem vittnar om hur fantastiskt kul det var under tiden i klubben.

1. Jörgen Larsson, målvakt

(19-4-5.60-2)

Född: 1968

Moderklubb: Bålsta IF

Klubbar som aktiv: Bålsta IF, Västerås IK, Väsby IK, Rimbo IF, Norrtälje IK

Landskamper: 7 J

– Starkaste minnet från tiden i Väsby är nog när vi gick upp i elitserien och stod på isen i Örebro och lyssnade på radioreferatet från Västerås – Modo. Sen tänker jag direkt också på sammanhållningen som var helt otrolig. Givetvis slås man även av tanken att vi bara tog tre poäng, haha, Men de var många uddamålsförluster. Tyvärr har jag inte kontakt med någon i laget från de här åren, men det var fantastiska år.



2. Anders Lindberg, back

(20-1-1-2-14)

Född: 1964

Moderklubb: Kiruna AIF

Klubbar som aktiv: Kiruna AIF, Väsby IK, Odessa Jackalopes (WHPL)

Landskamper: 3 J

– Vi ledde eller hade oavgjort 13-14 matcher i slutet men förlorade alla utom två. Det var ett skönt gäng där Niklas Wikegård var en härlig färgklick. Sedan minns jag att alla domare avskydde att komma och döma oss i Väsby för vi var så gnälliga. Då bestämde vi oss för att aldrig mer gnälla på domarna vilket gav att de älskade att komma ut och döma oss i stället.



Torbjörn Mattsson.Foto: Bildbyrån



3. Torbjörn Mattsson, back (C)

(22-2-5-7-20)

Född: 1960

Moderklubb: IK Sirius

Landskamper: 3 B, 10 J

Klubbar som aktiv: IK Sirius, AIK, Almtuna IS, Brynäs IF, Väsby IK

– Det jag kommer att tänka på först är den fantastiska uppslutningen från folket i Upplands-Väsby kring laget. Det var lokal-tv, intervjuer i tidningar med mera. Sen glömmer man inte heller första matchen i elitserien och det fantastiska trycket på läktarna. Jag var kapten då och på uppvärmningen hörde inte killarna när jag ropade om att vi skulle byta övningar för det var sådant liv. Det var ett fantastiskt roligt år, men vi såg nog ganska nyktert på det faktum att vi helt enkelt inte var tillräckligt bra.

4. Anders Hultin, back

(6-0-0-0-2)

Född: 1966

Moderklubb: Kalmar HC

Klubbar som aktiv: Kalmar HC, Nybro IF, AIK, Väsby IK, RA 73 HC

– Premiären hemma! Det var sånt jävla hallå i hallen. Det var grymt häftigt! Sen kommer jag alltid att minnas min elitseriedebut med Väsby IK mot Kjell Dahlin och grabbarna i Färjestad hemma i världens finaste ishall, Vilundahallen. Jag har även haft förmånen att träna Väsby IK de två senaste säsongerna vilket är något av de finaste upplevelser som hockeyledare jag haft. Det var fantastiska spelare och ledare.



5. Håkan Persson, back

(19-1-4-5-12)

Född: 1963

Moderklubb: RA 73 HC

Klubbar som aktiv: RA 73 HC, AIK, Väsby IK, Rögle BK, Jonstorps IF

– Hemmapremiären mot Björklöven. Man hade byggt om hallen och trycket var enormt. Jag tror sällan jag upplevt någon liknande stämning på läktarna som i just den matchen. Jag kom också ihåg att vi var på ett träningsläger i Enköping där vi skulle möta Djurgården i någon träningsmatch och vi kom att äta lunch eller middag ihop med dem. När vi Väsbykillar kom in i matsalen stod det vågskålar uppställda på alla djurgårdarnas bord. Vi bara tittade på varandra och förstod ingenting, men det visade sig att de vägde all mat så de fick i sig rätt kost. Vi var inte riktigt på den nivån, haha.

7. Kenneth Lindqvist, back

(19-1-1-2-22)

Född: 1967

Moderklubb: RA 73 HC

Klubbar som aktiv: RA 73 HC, Väsby IK, Linköpings HC, IF Troja/Ljungby, EC Hannover Turtles

– Ja du, egentligen minns man premiären mot Brynäs borta och första hemma matchen (Björklöven) bäst, Europes “The Final Countdown" dunkade i högtalarna. Det var helt oslagbart. Jag är mycket glad att jag fick vara med om det även om vi inte blev så många poäng, haha… Vi var ett skitkul gäng i alla fall.

8. Johan Lundqvist, back

(10-1-0-1-8)

Född: 1965

Moderklubb: Hammarby IF

Klubbar som aktiv: Hammarby IF, Väsby IK, IFK Lidingö, Haninge HC

– Det roligaste var nog när vi slog ut Västra Frölunda med Thommie Bergman som tränare. Det var katastrof för Frölunda som de satsat stenhårt på att gå upp. Varenda match i elitserien var annars stora minnen för livet. Vi var nära så ofta mot till exempel Anders Eldebrink och grabbarna i SSK. Men det blev givetvis jobbigt psykiskt att veta om att vi inte riktigt räckte till. De var lite som motståndarna gasade på lite extra i tredje perioden så var det klart.



Foto: Bildbyrån



9. Mats Poppler, forward

(7-0-1-1-2)

Född: 1966

Moderklubb: Enebybergs IF

Klubbar som aktiv: Enebybergs IF, AIK, Väsby IK, Danderyd/Täby HC, Stocksunds IF

– Jag har två starka minnen från Väsby. Ett är när vi stod på isen efter slutsignalen i Örebro och hade ett live referat i högtalarna från Västerås mot Modo. Nederlagstippade och lite hånade hade vi lyckats tysta en del så kallade “hockeyexperter” och tagit oss till elitserien. Mitt andra starka minne är när mitt elitseriespel avslutades efter en elak knäskada i sjunde matchen borta mot HV.

10. Jens-Ivar Mackegård, back

(18-0-1-1-14)

Född: 1962

Moderklubb: Vällingby AIK

Klubbar som aktiv: Vällingby AIK, AIK, Väsby IK

– Såklart när vi travade på i elitseriekvalet och lyckades gå hela vägen. Det var riktigt stort minne. Ett annat härligt minne var de matcher vi hade något år innan mot HV71 i kvalspelet. Vi lyckades pressa HV i två jämna matcher. Den ena matchen var länge Sveriges längsta med ett tre perioders sudden death.



11. Claes Gustafsson, forward

(9-2-1-3-2)

Född: 1966

Moderklubb: IFK Tumba

Klubbar som aktiv: IFK Tumba, AIK, Väsby IK, Danderyd HC, Danderyd/Täby HC, IFK Österåker, Stocksunds IF

– Jag upplevde att något hände redan säsongen innan elitserien. Vi hade haft en trög inledning i division 1 då vi hade borta match mot Mora och vi vann med 10–1 eller något liknande. Där kändes det som något vände. Sen glömmer man inte kvalmatcherna mot Västra Frölunda som vi slog borta. När de kom till Vilundahallen så sa Thommie Bergman (Frölundas tränare) att de förlorat på grund av underskattning. Men vi slog dem igen vilket var ett härligt minne. Jag tror det var Hasse Sjöö som slängde skridskorna i papperskorgen efter matchen symboliskt. Självklart minns jag också när vi stod på isen i Örebro och lyssnade på Åke Strömmers referat i Radiosporten.

12. Per Bergman, forward

(17-5-3-8-16)

Född: 1964

Moderklubb: Södertälje SK

Klubbar som aktiv: Södertälje SK, Väsby IK, Vallentuna BK, Uppsala AIS, Kallinge/Ronneby SK

Klubbar som tränare: Väsby IK J-lag

– För min egen del var det givetvis stort att få göra första målet för Väsby IK någonsin i 1–1-matchen mot Brynäs. Pucken finns väl kvar här hemma i någon låda med alla urklipp från den tiden. Annars var alla matcher det året fantastiska minnen.

14. Stefan Sandin, forward

(21-1-2-3-16)

Född: 1966

Moderklubb: Edsbergs IF

Klubbar som aktiv: Edsbergs IF, Stocksunds IF, Enebybergs IF, Huddinge IK, AIK, Väsby IK

– Det var mycket förluster men poängen i premiären borta mot Brynäs var stor. Likaså vinsten hemma mot Modo då de var serieledare. Vi hade lite för tunt lag, vilket inte minst visade sig på alla uddamålsförluster. Förutom klassiska matchen mot Brynäs kommer jag ihåg att vi ledde borta mot Södertälje SK med 2–1 men på något vis gick vi bara och väntade på att SSK skulle vända matchen. Och mycket riktigt stänkte Anders Eldebrink dit två snabba puckar i tredje perioden. Så kändes det i flera av matcherna.



15. Lars-Göran Wiklander, forward

(1-0-0-0-0)

Född: 1970

Moderklubb: Väsby IK

Landskamper: 16 J JEM 4:a: 1988

Klubbar som aktiv: Väsby IK, Huddinge IK, Västra Frölunda HC, Djurgårdens IF, Södertälje SK, Rimbo IF

– Jag spelade bara en match och det var mot Djurgården hemma i Vilundahallen, förlust 1–5. Det var en stor upplevelse för en 18-åring. Sen minns jag att det var fullsatt hemma i början av elitserien, men det trappades av omgång för omgång när poängen uteblev.

16. Jonas Palmäng, forward

(14-1-6-7-6)

Född: 1965

Moderklubb: AIK

Klubbar som aktiv: AIK, Väsby IK, Almtuna IS, Sollentuna HC

– Det jag minns bäst är kvalet när vi står på isen i Örebro och lyssnar på radions referat från Västerås mot Modo. Det var alla möjliga människor som stod där med oss (skratt). Sen givetvis vinstmatchen mot Modo i elitserien. Jag hade väl mest suttit på bänken, men fick spela och gjorde mål dessutom. Det var väl enda målet jag gjorde i elitserien.



Peter Wallén.Foto: Bildbyrån



18. Peter Wallén, forward

(22-9-11-20-30)

Född: 1965

Moderklubb: IFK Täby

Klubbar som aktiv: IFK Täby, Djurgårdens IF, Nacka HK, Väsby IK, Leksands IF, Huddinge IK

– Hemmapremiären i elitserien, läktaren var fylld redan 40 minuter före match. När vi körde matchvärmning var vi tvungna att skrika till varandra nere på planen för att kunna göra oss hörda. Strax före matchen vibrerade bänkarna vi satt på. Det var sådant otroligt tryck på läktaren. När sedan hallen släcktes ner och discokulan börja snurra och vi fick göra entré på isen… jag fick ståpäls över hela kroppen. Det var en otrolig känsla. “Matte” Lindberg tryckte dessutom in 1–0 fyra minuter senare (Wallén assisterade reds anm.). Häftigt!



19. Arto Heinola, forward

(21-4-7-11-32)

Född: 1962

Moderklubb: Hofors IK

Klubbar som aktiv: Hofors IK, Väsby IK, Strömsbro/Gävle HF83, Hammarby IF, Hofors HC

– Alla åren i Väsby IK var underbara upplevelser även om året i elitserien kändes kort och intensivt. De jag tänker på direkt är att vi inte riktigt räckte till. Vi förlorade massa matcher med uddamålet. Jag spelade för Hammarby IF i kvalet året innan och blev utslagen ur elitserien av just Väsby. Jag bodde i Väsby då och följde matcherna i Vilundahallen och jag trodde knappt det var sant när de vann match efter match och tog de rätta poängen.



Mats Lindberg.Foto: Bildbyrån



20. Mats Lindberg, forward

(20-9-5-14-12)

Född: 1967

Moderklubb: Kallhälls IF

Landskamper: 7 B

Klubbar som aktiv: Kallhälls IF, Jakobsbergs GoIF, AIK, Väsby IK

– Hela vägen upp till elitserien var fantastisk med vinst bland annat borta mot Västra Frölunda i “sudden”. Själva elitserieåret började vi bra med oavgjort mot Brynäs borta, men vi hade inte riktigt lag för att vinna de viktiga matcherna utan förlorade flera i sista perioden. Det var mycket krigande hela säsongen och det håller inte i en tuff elitserie.

Fotnot: Mats kom att göra Väsbys första elitseriemål i Vilundahallen när han gjorde 1–0 mot Björklöven i andra omgången.

21. Hans-Rickard Andersson, forward

(19-0-2-2-4)

Född: 1966

Moderklubb: Väsby IK

Klubbar som aktiv: Väsby IK

– Vi hade ett ganska bra och jämt lag men vi var lite för tunna. Vi hade behövt ett par spelare som var lite mer strateger på planen. Killar som “Tobbe” Mattsson och Håkan Persson var bra ledare och duktiga spelare som betydde oerhört mycket för oss. Jag jobbar numera på Intersport i Upplands-Väsby och ibland kommer det in folk och pratar om den här säsongen i elitserien så visst har det betytt mycket för Väsby. Jag är både stolt och glad att jag fått vara med om det.

22. Erik Ahlström, forward

(22-8-8-16-19)

Född: 1964

Moderklubb: Norsborgs IF

Klubbar som aktiv: Norsborgs IF, Djurgårdens IF, Huddinge IK, Södertälje SK, Haninge HC

– Trots att vi förlorade nästan alla matcherna är det kanske mitt roligaste hockey år någonsin. Det blev många uddamålsförluster och kanske gjorde Väsby lite fel när man sparkade ut flera av killarna som tagit upp laget i elitserien och ersatte med bara två killar som hade spelat elitserien tidigare, jag och “Tobbe” Mattsson. Den bragd Väsby IK gjorde när man gick upp i elitserien kommer nog aldrig hända igen i hockeysverige då allt i dag nästan handlar om pengar.



Stefan Sohlin.Foto: Arkivbild



23. Stefan Sohlin, målvakt

(21-19-5.18-0)

Född: 1964

Moderklubb: RA 73 HC

Klubbar som aktiv: RA 73 HC, Väsby IK, Timrå IK, Västerviks IK, IK Oskarshamn

– Vi var ganska förberedda på att det skulle bli svårt i elitserien för oss i Väsby, men det var framför allt en kul grej och ett minne för livet. Jag hade bra flyt och kom bland annat med på ett landslagsläger, vilket var stort för mig. Annars var kvalet innan vi gick upp det roligaste då vi spelade mot Modo, Västerås, Västra Frölunda och Örebro IK bland annat. I dag har jag ny karriär då tävlar i motocross, fast bara i små tävlingar i old boys-klassen. Det blir fler bucklor där än när jag spelade hockey, så jag kanske valde fel karriär, haha.

24. Urban Jakobsson, forward

(7-1-0-1-2)

Född: 1964

Moderklubb: RA 73 HC

Klubbar som aktiv: RA 71 HC, Birchington Cougars, AIK, Väsby IK, IL Manglerud Stars, IFK Täby, Rimbo IF – Det var “Pelle” Bäckman som skickade ner mig från AIK till Väsby för att jag skulle få mer istid. Avancemanget upp i elitserien, på det viset vi gjorde det, var något jag unnar alla att få vara med om. Vi var inte speciellt bra men alla pusselbitar föll på plats vid rätt tillfälle i kombination med en bra mix och vi killar bara körde på. Wikegård kom också in som en härlig färgklick som tränare för laget. Det är det absolut roligaste jag upplevt som hockeyspelare.

25. Tord Engdahl, forward

(20-5-5-10-50)

Född: 1960

Moderklubb: Avesta BK

Klubbar som aktiv: Avesta BK, Väsby IK, SG Cortna, Team Boro HC, Sollentuna HC

– Det första jag tänker på är kvalet i Örebro när vi står på isen och lyssnar på referatet från Västerås-Örebro. Den korta tid vi var i elitserien (22 matcher) var som en enda lång fest. Alla matcher var härliga att spela. För mig personligen var nog matchen hemma mot Brynäs den jag presterade bäst. Vi förlorade med 7–6 efter att ha tappat en 6–2-ledning i sista perioden.

Fotnot: Tord Engdahl gjorde ett mål och två assist i den matchen.



Mats Edholm.Foto: Ronnie Rönnkvist



27. Mats Edholm, back

(20-6-2-8-28)

Född: 1965

Moderklubb: Mälarhöjden/Västertorps IK

Klubbar som aktiv: Mälarhöjden/Västertorps IK, Djurgårdens IF, Väsby IK, Rögle BK, Hammarby IF, Sollentuna HC

– Det var otroligt träningsvilliga killar och vi hade otroligt roligt både det året vi gick upp och året i elitserien. Det blev många uddamålsförluster men hade vi haft det där lilla flytet i början tror jag chansen funnits att hålla oss kvar. Det handlar mycket om att få en bra start. Tyvärr var väl inte klubben förberedd på att vi skulle ta oss upp i elitserien och klarade inte av att satsa på det sätt som behövdes.

28. Kenneth Sköld (tidigare Johansson), målvakt

(3-0-0.00-0)

Född: 1967

Moderklubb: Gävle GIK

Klubbar som aktiv: Strömsbro/Gävle HF 83, Väsby IK, Arlanda HC

– Det jag minns bäst är publiken och hur det svängde (skratt). Sen hade vi några killar som var fantastiskt bra som “Perra” Bergman och Peter Wallén. Även min målvaktskollega Stefan Sohlin var oerhört bra. Annars minns man väl att de bara blev två pinnar.



29. Mikael Winneroth, forward

(18-1-1-2-4)

Född: 1965

Moderklubb: RA 73 HC

Klubbar som aktiv: RA 73 HC, Väsby IK, Almtuna IS, Sollentuna HC

– Mitt roligaste minne är när vi slog Modo hemma med 6–3 i åttonde omgången vilket blev vår enda vinst. Annars kände jag mest säsongen som ett “virrvarr” där man ena matchen stod på läktaren och andra var ordinarie. Det var många som kände sig otrygga på sin plats. Sen glömmer jag inte heller när Brynäs vände i sista perioden efter vid ledde med 5–2 och förlorade med 7–6.



30. Thomas Nilsson, målvakt

(1-0-0.00-0)

Född: 1969

Moderklubb: Sollentuna HC

Klubbar som aktiv: Sollentuna HC, Väsby IK, IFK Täby, Järfälla HC, Lidingö HC, Tranebergs IF

– Det var ganska mycket som hände säsongen i elitserien men även i kvalet upp. Jag var junior då och tredje- eller fjärde målvakt bakom Stefan Sohlin och Jörgen Larsson. Sohlin var grymt bra minns jag. En kul grej var när en tant stod på läktaren en träning och ropade till Jacobsén (tränaren) att Arto Heinola borde spela med… vilka nu det var. Jacobsén satte ihop de killarna till matchen efter då vann vi, haha…



Tränare för Väsby IK säsongen 1987/1988 var Anders Jacobsén och Niklas Wikegård.