Lidas: "Är ledsamt att se Red Wings ligga sist"

Från NHL:s stormakt till NHL:s slagpåse. Detroit är inne i en tung period i klubbens historia. För hockeysverige.se berättar klubbens backlegendar Nicklas Lidström om Red Wings svacka.

– Sedan jag, men även längre fram då (Henrik) Zetterberg och (Pavel) Datsiuk slutade, har det varit svårt att ersätta oss med andra spelare, konstaterar han.

Detroit Red Wings är NHL:s sämsta lag just nu. Så sent som säsongen 2007/08 vann organisationen Stanley Cup. Därefter har det inte blivit några ytterligare finaler. Senaste tre säsongerna har dessutom Red Wings missat slutspelet. Nicklas Lidström s tröja är hissad i taket Little Cesar Arena i Detroit. Han har dessutom vunnit fyra Stanley Cup-titlar med klubben. Trots att laget just nu har minst poäng av alla lagen i ligan ser han en ljusning någonstans över kullarna i Michigan.

- Klart att det är ledsamt att se Red Wings ligga sist i hela NHL när fansen och publiken är vana att se dom högre upp, säger Red Wings-ikonen till hockeysverige.se och fortsätter:

- Just nu ligger klubben i en ombyggnadsprocess där dom vill bygga om och föryngra laget. Det kommer att ta ett tag. Red Wings hade gått till slutspel 25 år på raken. Man fick inte välja högt i draften och på trejding deadline var man en köpare, alltså bytte bort trejdval för att få till sig spelare. Till slut kommer det där ikapp laget eftersom NHL idag är sådant att man draftar och utvecklar många spelare som till slut blir NHL-spelare i sin klubb. I och med att Red Wings trejdat bort så passa många draftval under åren har man helt enkelt inte fått fram toppspelare. Det är först senaste säsongerna som det har börjat komma in spelare som draftats högt som 18-åringar.

"FINNS KILLAR UNDERIFRÅN"

Kan du se att det saknats en del bitar i själva lagbygget senaste säsongerna?

- 2014 draftade Red Wings en kille, Dylan Larkin, som jag tycker har tagit otroliga steg och kommer bli en toppspelare. Han är också den som räknas som toppspelare i Red Wings just nu, men det tar tid att bli riktigt etablerad och lära sig hur allt fungerar i NHL och få erfarenheten att möta dom bästa motståndarna i varje match. Det är en tuff situation som spelarna hamnar i. (Anthony) Anthony Mantha är också en skicklig kille som var ett högt draftval. Det finns killar underifrån som är i laget, men som behöver några år på sig för att bli etablerade stjärnor i NHL.



Dylan Larkin tippas bli näste lagkapten.Bildbyrån



Vi har även Niklas Kronwall som lagt av, tror du betydelsen av att ha tappat ett antal pappor i laget påverkat klubbens situation?

- Det tror jag. Man behöver spelarna med rutin och erfarenhet i ett yngre lag för guidning och att hjälpa dom unga spelarna. Kanske också för att visa vad som krävs för att leverera varje dag och match. Kronwall är också ett jättebra exempel på en spelare som varit med länge och varit väldigt duktig i många år.



HYLLAR YZERMAN: "LYFT FÖR KLUBBEN"

Coach i Detroit är Jeff Blashill, en ledare som Nicklas Lidström har ett stort förtroende för.

- Jag tycker att han har gjort ett bra jobb. Under min sista säsong var han assisterande åt Mike Babcock. Sedan fick han ett erbjudande att bli headcoach nere i farmarlaget Grand Rapids. Han hade mycket framgång där och vann ligan. Han är en duktig coach, bra på att lära ut spelet och ha hand om yngre spelarna som han hade i farmarlaget. På så vis tror jag att han varit en bra coach för Red wings under den här tiden.

Nu har Steve Yzerman klivit in i organisationen igen, vad tror du det kommer ha för påverkan och betydelse?

- Väldigt mycket. Dels är han ett välkänt ansikte och en ikon i staden Detroit och faktiskt i hela Michigan. Som spelare har han lyckats genom åren. Han var kapten i Detroit under väldigt många år så jag tror att det är ett lyft för klubben. Han kommer in i en situation som är väldigt tuff. Red Wings har inte gått till slutspel senaste åren. Klart att det blir en process för Steve att sätta sig in i spelarna som redan finns där, vilken typ av spelare han vill ha, vilka ska man drafta…

– Dels är han otroligt hockeykunnig och har en väldigt bra känsla för spelarna, så jag tror han kommer bli jättebra för laget. Om vi ser till hur han lyckades med Tampa från det han kom dit 2010 och lämnade 2018/19. Då byggde han upp ett otroligt starkt lag. Victor Hedman och (Steve) Stamkos var unga stjärnor redan då han kom dit, men sedan har Tampa draftat bra och hittat unga spelare som gör att dom idag är ett topplag. Om vi ser dagens Tampa och det som var förra säsongen är det i stora delar det lag som Stevie satt ihop.



Vilka ljuspunkter kan laget ta med sig från den här säsongen in i den kommande?

- Framförallt har nog yngre killarna lärt sig vad som krävs för att vinna och ha framgång i NHL. Det är otroligt tufft och är du inte riktigt på topp, eller nästan i alla fall, i varje match kan du förlora eftersom det är så pass jämt i ligan. Det har nog varit en bra läropeng för yngre killarna att gå igenom det här. Sedan är det naturligtvis inte kul att förlora så pass många matcher som dom nu har gjort. Samtidigt har Red Wings haft båda målvakterna skadade till och från. Danny DeKeyser, deras kanske bästa back, har bara spelat åtta matcher och är borta resten av säsongen.

- Även om Red Wings inte spelat bra så har dom haft många saker emot sig, både skade och spelmässigt under säsongen. Som jag sa är det nog en läropeng för hela organisationen. Det krävs väldigt mycket för att vara framgångsrika i NHL.

Nicklas Lidström, Tomas Holmström och Anders Eriksson firar Detroit Red Wings Stanley Cup-vinst 1998.Foto: Bildbyrån



DÅ KAN RED WINGS BLI ETT TOPPLAG

När tror du vi ser Detroit som ett storlag igen?

– Jag tror att det kan ta i alla fall två, tre, fyra år att bygga upp det här. Dels är draften väldigt viktig. Nu draftade Red Wings en tysk back förra sommaren, Moritz Seider, som dom tror mycket på.

- Joe Veleno är en annan ung kille, en förstarunda, som dom tror mycket på. Stevie har samlat på sig mycket draftval, både till i år men även förra året, där dom hoppas att få in några lyckoträffar som kan bli stjärnor om ett par år, men det kommer ta tid att utveckla dom här killarna.

Trots att Lidström numera bor i Västerås följer han mer eller mindre allt som händer i sin gamla klubb.

– Jag är inte involverad i organisationen, men följer laget från mer eller mindre match till match. Jag vet hur dom ligger till och spelar och ser highlights på NHL.com från deras matcher för att vara uppdaterad på vad som händer och vilka som spelar, avslutar Nicklas Lidström