Lindblom besökte lagkamraterna: "Underbart att se honom"

I december kom det chockartade beskedet att Philadelphia Flyers svenske forward Oskar Lindblom drabbats av Erwings sarkom, en ovanlig typ av skelletcancer.

Sedan dess har den 23-årige svensken påbörjat sin cancerbehandling som just nu genomförs på ett sjukhus i Philadelphia, men det har inte hindrat honom från att fortsätta ha god kontakt med sina lagkompisar i Flyers.

När Flyers i går kväll besegrade Winnipeg med 4–2 möttes de av en påhejande Oskar Lindblom i omklädningsrummet efter matchen.

– Det var underbart att se honom. Jag har inte träffat honom på ett par veckor. Jag är säker på att han var glad att komma ner till rinken och träffa grabbarna, säger målvakten Carter Hart till Philadelphia Inquirer.

The warmest of welcomes (and smiles) back to the locker room. #OskarStrong 💜 pic.twitter.com/Ip9O7WSmit