Visade inte sonens match - pistolhotade personalen i TV-huset

FADERN ALKOHOLISERAD

NHL symboliserar glamour och framgång. Men ligan har också genom åren en hel del tragiska människoöden bakom sig. Ett som blivit märkligt lite omskrivet i Sverige handlar om en bonngrabb från den kanadensiska vischan. Har ni sett filmen "Gross missconduct" känner ni säkerligen igen den bisarra och tragiska historien kring den forne NHL-spelaren Brian "Spinner" Spencer . Om inte, så får ni er den serverad nedan.



Roy Spencer hade varit med och stridit på de allierades sida under andra världskriget. Hemma i Fort St. James i den kanadensiska provinsen British Columbia var han känd för hetsiga temperament, förmodligen något som hörde samman med kriget, och sitt supande. Sönerna spelade båda hockey och pappans dedikation för deras hobby var omvittnad. Han byggde en rink åt sina pojkar på den egna tomten och körde dem kors och tvärs till träningar och matcher under barn - och ungdomsåren.

— Vi kunde vara de enda ungarna på en hockeyträning ibland, klockan fyra på morgonen. Detta efter att han hade kört flera mil i dåligt väder på snöiga vägar, berättade Brian Spencers tvillingbror Byron i dokumentären "The tumultuos life of hockey's Brian 'Spinner' Spencer".

— Det var allt för honom, det var hela hans liv, fortsatte brodern.







Det fanns talang hos Brian och han lämnade pojkrummet som tonåring för att spela juniorhockey annorstädes. Efter en stark säsong 1968/1969 för Estevan Bruins i West Coast Hockey League med 48 poäng på 53 matcher fick Toronto Maple Leafs upp ögonen för forwarden. Maple Leafs draftade honom i den femte rundan 1969 och den första säsongen som proffs gjorde han nio NHL-matcher för den klassiska klubben. Men det var inte talangen som gjorde att Maple Leafs lade sitt draftval på honom, det var hans tuffhet. Åren innan hade han fått kämpa sig igenom juniorligorna genom hårt och tufft spel. Ofta blev det slagsmål.

— Det känns som att folk ville testa honom hela tiden. Vi var uppväxta med att ge respekt och kräva respekt. Det var väldigt viktigt i våra liv, berättar brodern.



Brian Spencer själv berättade under sin levnadstid om de knappa förhållandena på landsbygden i British Columbia, och det är troligtvis kampen mot dessa i barndomen som ligger bakom vad som senare skulle komma att ske.







Fadern Roy Spencer drack hårt. Det var något som skulle få ödesdigra konsekvenser för både honom och hans son. För Brian drogs också med ett missbruk under sin karriär, och efter, och det visade sig tidigt då han fick problem i skolan. Men han lyckades alltså ta sig vidare och bort från landsbygdshålan Fort St. James. Men livet som NHL-stjärna kanske inte riktigt passade Brian. Bästa vännen under tiden i Toronto Maple Leafs, Jim McKenny, berättar följande i dokumentären:

— Det kändes som han var mer naiv än andra ungdomar. Många andra kom från stora städer, eller hade spelat med lag i stora städer. Brian hade aldrig gått den vägen. När han kom hit och började få all uppmärksamhet från media och fans...Han bara vältrade sig i det.



Brian Spencer har sagt följande om den saken:

— Jag var en ung man som kommit ur British Columbia...När jag åkte ut på isen i Maple Leaf Gardens...Folk låg vid dina fötter...



Brians före detta fru, Janet Spencer, har i nordamerikanska medier berättat om Brians oförmåga att hålla i pengar.

— Han var inte socialt redo för det som väntade honom i NHL. Det är därför, efter tio år i NHL, inge av oss har några pengar.





SKÖTS IHJÄL UNDER SONENS MATCH



Säsongen 70/71 var tanken att Spencer junior skulle etablera sig i NHL, men han tvingades inleda i farmarlaget Tulsa Oilers. I slutet av året kallades han upp och den 12 december var det så äntligen dags för säsongsdebut för honom. Som om inte det vore nog var det tungviktsmöte mot Montreal och dessutom skulle matchen sändas på Hockey night in Canada. Det var första gången Brian skulle spela en match som livesändes över hela nationen och dessutom skulle han bli intervjuad i paus. Sonen ringde upp sin far Roy för att meddela den glada nyheten. Det är här saker börjar gå riktigt snett.

— Han förberedde sig nästan som om han skulle spela matchen själv. Han åt en stek före matchen och jag tror verkligen att han spelade matchen med Brian den kvällen, berättar brodern Byron.



Men lagom till säsongen 70/71 så hade Vancouver Canucks gjort entré i NHL. Den här lördagskvällen skulle mötet Toronto mot Montreal sändas över hela landet, men TV-kanalen tog beslutet att Canucks match mot California Golden Seals skulle sändas för tittarna i British Columbia istället. "Klart att de hellre ville se 'sitt' NHL-lag", resonerade säkert TV-kanalen.



Ni kan tänka er hur "glad" Roy Spencer blev när han upptäckte detta. Berusad tog han med sig en pistol och satte sig i billen och körde de över 13 milen till den närmaste CBC-stationen som låg i Prince George.

— Plötsligt stod mannen framför mig, såg vild och upprörd ut och viftade med en pistol mot mig. Han såg att jag var i telefon, grep tag i telefonen, slog mig i ansiktet och krossade telefonen på golvet, har CBC-medarbetaren Carole Fawcett berättat för Prince George Citizen senare.





Faksimil ur The Citizen.



Medan matchen pågick så hotade Spencer den äldre personalen i TV-huset och krävde att de skulle byta match. Efter ett tag begav han sig iväg. Men personalen hade hunnit larma polisen och när Spencer lämnade byggnaden öppnade han eld och träffade en polisman. Polisen responderade och träffade Spencer, som avled.



Brian Spencer fick beskedet att hans far avlidit efter matchen. Trots det tragiska beskedet spelade han match bara dagar efter mot Chicago och fyra dagar efter hans fars våldsamma bortgång gjorde sonen sina två första NHL-poäng. Detta på bortaplan mot Buffalo.





ÅTALADES FÖR MORD



Brian Spencer blev inte långvarig i Toronto. 1972 trejdades han till New York Islanders och fram till 1979 blev det även NHL-spel för Buffalo och Pittsburgh. med Buffalo var han med och spelade Stanley Cup-final 1975. Men han fick aldrig vinna det åtråvärda priset. Trots att han i mångas ögon kanske sågs mest som en "tough guy" ute på isen så inbringade hans tio säsonger och 553 NHL-matcher respektingivande 223 poäng. I utvisningsbåset satt han "bara" i 634 minuter genom åren.







När karriären var över återvände Brian Spencer aldrig till sina hemtrakter. Istället eskalerade missbruket och han tog sin tillflykt till Florida där han under en tid bodde i en husvagn.

— Brian var besviken på hur saker och ting blev. Han borde varit stolt, men han ville vara som en Jaques Plante eller Dave Keon. Både jag själv och andra försökte förklara för Brian att den enda han behövde vara var sig själv. "Vi är alla stolta över dig", har brodern berättat.



Dave Keon var lagkamrat med Brian Spencer i Toronto Maple Leafs.Bildbyrån



Utöver alkoholmissbruket började nu även droger komma in i bilden och under sina år i Florida greps han vid ett flertal tillfällen för att ha kört bil under drogrus. Under 1982 hade Brian Spencer ett förhållande med en prostituerad kvinna. En kund till henne, Michael Dalfo, hittades samma år mördad och detektiverna riktade tidigt sitt intresse mot Spencer. Men inga bevis fanns och fallet föll i glömska.







Fram till 1987. Då åtalades Brian Spencer för mord och riskerade dödsstraff. Utredarna menade att Spencer hade kidnappat Dalfo och skjutit honom med två skott i huvudet. Detta då kvinnan han levde med ska ha sagt att Dalfo ofredat henne. Det hela gick till rättegång och familj och nära vänner slöt upp bakom Spencer. Ett av karaktärsvittnena i rättegången var den forne lagkamraten i Buffalo, Rick Martin.



I mars 1988 kom beskedet: Spencer frikändes från alla anklagelser och han lovade dyrt och heligt att ändra på sitt liv. Men det skulle bara dröja tre månader innan Brian Spencer mötte samma öde som hans far gjort närmare 18 år innan. Enligt vännen Gregory Scott Cook skulle de båda genomföra ett kokainköp, men de hela slutade med att Spencer sköts i bröstet sittandes i passagerarsätet i Cooks bil. Spencer avled senare av sina skottskador.



Brian Spencer blev 39 år och efterlämnade fem barn.