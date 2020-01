Elias fina gest mot stjärnans pappa – skänker bort prispengar

Medan de flesta av de lediga NHL-stjärnorna åkte till något semesterparadis för att koppla bort hockeyvardagen i några dagar under All Star-uppehållet så valde Vancouver-stjärnan Brock Boeser att åka hem till familjen i Minnesota under sin ledighet.

Boeser tar varje tillfälle han får att åka hem och hälsa på sin familj i Burnsville, Minnesota, där hans pappa Duke sedan tio år tillbaka fört en kamp mot Parkinsons sjukdom. I somras försämrades Dukes hälsotillstånd, vilket lämnade Boeser ovetande om hans pappa skulle överleva eller inte.

Sedan dess har Dukes tillstånd glädjande nog stabiliserats.

– Se bara på vad som hände med Kobe (Bryant). Du vet aldrig vad som kan hända i livet. När vi spelade i Minnesota tidigare i januari spelade vi i back-to-back-matcher, vilket gjorde att det var ont om tid (att träffa familjen), säger Boeser till The Athletic.

"DET BETYDER VÄLDIGT MYCKET"

Hemifrån tv-soffan kunde Boeser följa lagkompisen Elias Petterssons framfart på Skills Competition, där den svenske stjärncentern deltog i tävlingen över vem som kunde avlossa det hårdaste skottet. Två gånger om lyckades 21-åringen skjuta över 100 miles per hour (160 kilometer i timmen), vilket belönade svensken med 10 000 dollar (drygt 94 000 kronor).

I direktsändningen fick Boeser beskedet att Petterssons prispengar skulle skänkas till två Parkinson-stiftelser, en i British Columbia, där Canucks är hemmahörande, och en i Minnesota.

Anledningen till att Pettersson valde att skänka hälften av pengarna till Minnesota-stiftelsen var för att hedra Boesers pappa, Duke. Den fina gesten kom som en överraskning för Boeser.

– Jag blev helt ställd. Jag var säker på att de hade fel information först. Men jag frågade honom och han sa att det var för min pappa, säger Boeser.

– Det visar vilken typ av person han är och varför han är en av mina bästa vänner. Han är en kille som bryr sig. Det betyder väldigt mycket för mig och min familj att han gör det här.