Klubbikonen öppnar för att lämna innan deadlinen

I ett uttalande till The Athletics Kevin Kurz öppnar Joe Thornton att det kanske inte blir nån fortsättning i San Jose Sharks.

40-åringen har spelat i klubben sen säsongen 2005/2006 då han blev trejdad till Kalifornien-laget från Boston.

– Jag behöver tänka på det. Jag försöker bara vinna matcher men är fortfarande optimistisk om vi kan nå slutspel. Jag måste se hur dessa nästa par veckor spelas ut och går därifrån, säger Thornton.

Joe Thornton väntar fortfarande på sin första Stanley Cup, och har den här säsongen producerat 19 poäng på 50 matcher för Sharks. I somras skrev han på nytt ettårskontrakt med San José värt två miljoner dollar.

Here’s Joe Thornton’s full quote when asked if he’d be open to going somewhere else before the trade deadline: pic.twitter.com/OggVQIuT1H