Idag går rankingserien i mål. För Hockeysverige Plus listar Måns Karlsson SHL-försvararna som gjort störst intryck på honom.

Efter att ha listat de fem bästa målvakterna, backarna och forwardsspelarna i SHL har vi nu kommit fram till finalen. Idag ska jag lista de fem bästa centrarna i den här ligan.

Hur ska man egentligen göra en lista av det här slaget? Ska jag gå rakt på vem som varit bäst under säsongen, vem som är bäst 'överlag' eller vem jag tror kommer vara bäst när säsongen summeras i vår? Ska jag gå enbart på siffror eller också på tycke och smak? Eller går det att göra någon sorts kombination av samtliga ovanstående faktorer?

Det försökte jag mig på. Även om det som hänt så här långt, den här säsongen, förstås värderas allra högst.

Därför är exempelvis Joel Lundqvist inte med. Han kom precis utanför listan, tillsammans med exempelvis Linus Johansson, Niklas Olausson, Joels lagkompis Johan Sundström och sensationen Gustav Rydahl som spelat center mot slutet. Joel var den svåraste att peta men till sist gick jag old school och bedömde att hans poängskörd, inte minst i spel fem mot fem, var det som gjorde att han inte räckte hela vägen. Jag tog heller inte med Jacob Josefson. Förra säsongen hade han förmodligen toppat den här listan, men i år har vi sett så lite av honom att jag inte känner att han kan vara mer. Sju poäng på 15 matcher är heller inget som skrämmer någon. Men vem vet, skulle jag göra den här listan när vi summerar säsongen skulle han kanske slå sig in topp-tre rent utav?

Det var en ruggig konkurrens - men det var ännu jobbigare att få ihop listan över de bästa ytterforwardsen i ligan. Här tunnades det ut betydligt snabbare.

5. Ted Brithén, Rögle

En enda center i SHL snittar en poäng per match eller mer, den här säsongen. Den centern är Rögles Ted Brithén. På 17 matcher har han gjort sju mål och spelat fram till tio, vilket ger den eleganta skörden av exakt en poäng per match.

29-åringen har tillhört SHL:s bättre centrar i fem, sex år nu. Men det var förra säsongen han slog sig in bland de allra, allra bästa enligt mig. Och i år har han tagit ytterligare ett steg. Inte bara om vi ser till poängspelet, utan överlag. Ted centrar numera också en av ligans bästa kedjor, kanske den allra bästa den senaste tiden, med Daniel Zaar och Leon Bristedt på en varsin kant.

Brithén är också en av de centrar som spelar mest i hela serien, med 18:22 i istid per match. Ser vi till spel i lika styrka spelar bara Greg Scott och Marek Hrivik mer i serien. Där ligger Brithén på 14:37 per match.

17 matcher är i det minsta laget för att det ska gå att göra en rättvis bedömning av Brithén, och jämföra honom med konkurrenter som gjort ungefär dubbelt så många matcher som Röglestjärnan. Men just med tanke på hans starka poängskörd och faktumet att han leder ligans kanske mest fruktade kedja just nu, slår han sig ändå in topp-fem.

Ted BrithénBildbyrån



4. Greg Scott, Brynäs

Radarpartnern Anton Rödin missade precis att slå sig in på topp-fem av ligans ytterforwards. Men Greg Scott slår sig in som första och enda Brynässpelare i min rankingserie. Poängen har inte rullat in i den takt vi blev vana vid när det gäller Greg Scott, när han var i Sverige senast. Men jag undrar om han inte är en ännu bättre spelare nu än när han lämnade svensk hockey för spel i CSKA Moskva 2016.

Scott har varit briljant i ett dysfunktionellt Brynäs och hade, i ett mer välmående lag, såklart också gjort fler poäng. När Anton Rödin saknades ett par matcher fick Scott spela med Joachim Rohdin och Daniel Mannberg, och i den omgivningen är det svårt för en tänkt poängspelare att leverera som förväntat.

Den senaste tiden har han bildat en mycket stark förstakedja tillsammans med Rödin och pånyttfödde Nicklas Danielsson och även om kanadensaren kanske hamnat lite i skymundan av sina kedjekompisar är han navet och nyckeln i den trion.

I spel fem mot fem har han mest istid av alla centrar, ser vi till total istid har Juhani Tyrväinen spelat några få sekunder per. Corsin är helt brutal, på omkring 60 procent, och ser vi till poängskörd är Greg Scotts 23 poäng tredje bäst av SHL:s centrar.

Han är klass rakt igenom och hade kunnat vara högre upp på den här listan.

Greg ScottBildbyrån



3. Fredrik Händemark, Malmö

En personlig favorit, som dessutom vuxit ut till att bli en av SHL:s stora profiler. Fredrik Händemark är näst intill den perfekta SHL-spelaren. Han är svensk, fortfarande ganska ung, en ledarfigur, han är bra offensivt, bra defensivt, har rätt bra händer, är tuff och fysisk. Det enda problemet med Björbo-produkten är väl att han blivit lite för bra och att han kommer plockas upp av något NHL-lag, eller möjligen någon klubb i KHL.

Händemark är den typen av spelare som lika gärna kan spela förstacenter i SHL som fjärdecenter i NHL. Likt Pär Lindholm eller Joel Kellman, som haft liknande karriärer och nu slagit sig in i NHL. Han är en sån som bidrar med en hel del även om han inte levererar poäng. Men vet ni vad? Han levererar ju poäng också.

Av ligans renodlade centrar har ingen gjort fler poäng än Händemarks 23. Bara Gustav Rydahl har fler poäng i lika styrka än Händemarks 17. 17 poäng är också poängskörden för Malmöstjärnan om vi bara räknar mål och första-assist. Det är också bland de absolut bästa noteringarna bland ligans centrar.

Det finns ännu mer statistiska kolumner som talar om Malmös lagkaptens storhet, men jag tror jag nöjer mig där för att inte trötta ut er fullständigt. Ni har nog förstått min poäng, om att här är en toppspelare i den här ligan.

Fredrik Händemark.Foto: Bildbyrån



2. Simon Hjalmarsson, Frölunda

Det var ju lite fiaskovibbar över Simon Hjalmarssons återkomst till svensk hockey, till en början. Nu är han en av SHL:s absolut bästa spelare. Den forne snajperforwarden har blivit center - och nu har han blivit ligans bästa snajpercenter i stället. Det är faktiskt anmärkningsvärt hur bra Simon Hjalmarsson varit, inte minst från förra säsongen och framåt men egentligen alla säsonger han varit i Frölunda utom den tunga debutsäsongen.

Han har flest poäng av ligans centrar, tillsammans med tidigare nämnda Fredrik Händemark. Ser vi till mål är han bäst på positionen med tolv strutar. Han är dessutom bra både i powerplay och i fem mot fem - om än inte i topp sett till produktion i någon av spelformerna.

Ser vi till poängsnitt är bara Ted Brithén bättre än Hjalmarssons 0,75 poäng per match. Frölunda har några av ligans allra bästa centrar, som Joel Lundqvist och Johan Sundström, men i alla fall den här säsongen har Simon Hjalmarsson varit den som stuckit ut mest hos mig.

Min bild av Hjalmarsson i Linköping var att han var mer allround än han fick credd för även där, men oj vad han utvecklats under åren i Frölunda. Han jobbar stenhårt, är bra i egen zon - men nu har han på allvar också fått tillbaka sitt fruktade målskytte.

Frölunda ska vara glada över att Simon hunnit bli 30 år och att de har kontrakt med honom också över nästa säsong. De borde ha goda chanser att få behålla den här killen, som blivit en av SHL:s allra bästa centrar.

Simon HjalmarssonBildbyrån



1. Patrik Berglund, Djurgården

Inför säsongen hade SHL:s tyngsta värvning på många år varit given etta på den här listan. Tio, 15 matcher in hade han definitivt inte varit det. Men nu känner jag att det är legitimt att ha Patrik Berglund på första plats igen - även om han faktiskt gått som vinge när Jacob Josefson kommit tillbaka från skada. Jag ser dock Berglund mer som center.

Säsongen har som sagt inte varit enbart bra ifrån stjärnvärvningens sida men när han är bra, då är han riktigt bra. Kollar vi på siffror över hela säsongen finns det egentligen ingenting som säger att "Bulan" ska vara etta, här kanske jag väger in hans tidigare karriär lite för mycket, men jag har ärligt talat svårt att se att någon annan ska vara bättre.

De 22 poäng han skramlat ihop är "bara" fjärde bäst av ligans centrar, samma sak kan sägas om hans 0,69 poäng per match. Han har också "bara" gjort 15 poäng i lika styrka vilket exempelvis är ett par poäng sämre än exempelvis Fredrik Händemark och Greg Scott (men lika bra som Simon Hjalmarsson). Hans elva mål är ett färre än just Hjalmarsson som är målbästa center. Men trots det känner jag mig trygg att ha Patrik Berglund etta.

Dels för att han har en uppåtgående trend. Han hade uppenbarligen vissa besvär med att acklimatisera sig till SHL den första delen av säsongen, av naturliga skäl. Men nu tycker jag han ser bättre och bättre ut för varje match. Hans poängproduktion har också gått upp (fem på de fem senaste matcherna) och lite ironiskt nog har den kommit igång rejält i samband med att hans istid gått ned. Men det är främst för att han inte längre spelar boxplay i lika stor utsträckning.

Skulle vi gå rakt av på den här säsongen hade Patrik Berglund inte varit etta. Ser vi till de senaste veckorna, och till vad jag tror han kommer prestera i vår, skulle jag bli förvånad om det inte råder konsensus kring att Patrik Berglund trots allt varit en av ligans bästa spelare när säsongen summeras.

Kanske med den andra stjärncentern i Djurgården, Jacob Josefson, hack i häl?

Patrik BerglundFoto: Bildbyrån